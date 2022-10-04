بدر الشعيبي لـ«الوطن»: أحمد الله على تمثيل السعودية أمام الرئيس السيسي

أعرب الفنان السعودي بدر الشعيبي، عن سعادته البالغة لتمثيل دولة السعودية، في الندوة التثقيفية التي أقيمت اليوم، احتفالا بانتصارات أكتوبر.

بدر الشعيبي: الحمد لله على غنائي فى مصر

قال بدر فى تصريحات لـ«الوطن»: «لا أمتلك سوى الدعاء بالشكر والحمد لله، على أني مثلت بلدي السعودية، في أوبريت لمتنا فى الندوة التثقيفية لانتصارات أكتوبر العظيمة، وشرف وفخر كبير لي، أن يكون لي وقت للغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في جمهورية مصر العربية، شكرا لاختياري للمشاركه مع فنانين الوطن العربي».

أوبريت لمتنا من كلمات مدحت العدل وألحان مدين

أوبريت لمتنا من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج مصطفى رؤوف.

وعلى مستوى الغناء، شارك كل من الفنان، القطري فهد الكبيسي والفنانة الأردنية نداء شرارة ومن لبنان الفنانة نوال الزغبي، ومن الإمارات العربية الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوي، ومن قطر الفنان فهد الكبيسي، ومن ليبيا الفنان حميد الشاعري، ومن فلسطين الفنان محمد عساف، بالتعاون مع كورال روح الشرق، ومن مصر الطفلة كنزي ومدحت صالح وأحمد سعد.

الندوة التثقيفية شارك بها عدد كبير من نجوم الفن المصري، على رأسهم كمال أبو رية وأحمد حلمي وأحمد عز والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز وأمينة خليل ونخبة من الفنانين.