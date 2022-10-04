كمال أبو رية عن مشاركته في الندوة التثقيفية: شعرت أنني مجند لديه واجب وطني

قال الفنان كمال أبو رية، إن مشاركته اليوم، في الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع مرور 49 عامًا على احتفالات نصر أكتوبر العظيم، كان يشعر معها بأنه ليس مجرد فنان يقف على المسرح، ولكن جنديًا يقف ثابتًا في أرض المعركة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «وأنا ذاهب للمشاركة كنت أشعر أن لدى استدعاء وطني، وأنني مجند لديه واجب وطني عليه أن ينفذه بدقة، الحقيقة أشعر بسعادة بالغة وشرف عظيم، خاصة أن جيلي يعرف مدى عظمة هذا النصر الذي نفخر به ونتباهي به دائمًا، فقد كان حدثًا غير مسبوق في تاريخ الحروب».

كمال أبو رية: مشروع «مصري» نصر آخر عظيم للدولة المصرية

وفيما يخص مشروع مصري، الذي أعلنت عنه الشئون المعنية بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوثيق بطولات وتضحيات الأبطال، قال «أبو رية»، إن مشروع «مصري» القائم على توثيق البطولات والوصول للصغار وللأجيال الجديدة، نصر آخر عظيم للدولة المصرية.

وأضاف: «هذا المشروع مهم جدًا وممتاز للغاية، ويجب أن تكون له الأولوية وسيكون كذلك بالفعل، لأن الشباب إذا لم يعرف تاريخه أو تغافل عنه فهذه كارثة وأخطر من الغزوات العسكرية المعادية».

وأشار إلى أن مصر لديها تاريخ وطني مشرف منذ أيام الفراعنة مرورًا بتضحياتها ومعاركها الصلبة وصولًا لنصر أكتوبر العظيم وما بعده من بطولات قامت بها مصر لحماية هذا الوطن من الوقوع في براثن الإرهاب.

الأجيال الجديدة يجب أن يعرفوا قوة بلدهم

واختتم: «أمجاد أكتوبر وما قبلها وما بعدها، وصلابة القوات المسلحة المصرية، لابد أن تصل لأبنائنا وأطفالنا بالقراءة وبالصوت والصورة وعن طريق الدراما والفن، ويعرفوا قوة الدولة المصرية على مر الزمن».