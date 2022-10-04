كمين «أبوعطوة» في فيلم وثائقي: «أبطال من دهب»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وعُرض الفيلم التسجيلي «أبطال من ذهب»، الذي تناول قصة أبطال 139 صاعقة، ممن شكّلوا بأجسادهم حائط صدٍ ضد دبابات القوات الإسرائيلية ومنعوها من التدخل بمراحل العبور، وهم أبطال معركة «كمين أبوعطوة» بحرب السادس من أكتوبر المجيدة.

الرئيس لـ«أبطال معركة الكمين»: قدمتم لبلدنا النصر والكرامة دون مقابل.. نتشرف نكون جنبكم

وحضر أبطال المجموعة الندوة التثقيفية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة، ووقف الحاضرون بالندوة لهم احتراماً لما قدّموه من تضحيات.

وقال الرئيس «السيس» رسالة لأبطال معركة «كمين أبوعطوة»: «لنا عظيم الشرف أن نلتقى بكم ونشوفكم، والناس في مصر يشوفوا الرجال الأبطال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل، كل الاحترام والتقدير لكم».

وأضاف «السيسي»: «كان مهم أوى إنكم تبقوا موجودين النهارده علشان نقول للناس من خلالكم شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاي، ما بيتعملش بالكلام والشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات، التمن ده فضل باقي حتى الآن».

واستكمل الرئيس حديثه لأبطال معركة «كمين أبوعطوة»: «عظيم الشرف أن نلتقى بكم، ربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتموه أنتم وأبناء الجيل في وقته، متشكرين».

والتقط الرئيس صورة تذكارية مع أبطال «كمين أبوعطوة»، الذين شكّلوا بأجسادهم حائط صد ضد دبابات العدو، ومنعوها من التدخل بمراحل العبور في حرب أكتوبر المجيدة، وقال الرئيس السيسي: «لازم نتصور معاكم عشان نبقى جزء منكم وجزء من اللي عملتوه، واسمحوا لنا نتشرف نكون جنبكم».