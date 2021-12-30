جامعة بنها تعلن تدشين مبادرة «دعم صحة أبنائنا» لطلاب المدارس بالقليوبية

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تدشين مبادرة دعم صحة أبنائنا لطلاب مدارس المحافظة، والتي أطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة ابن خلدون في مدينة بنها.

المبادرة في إطار جهود جامعة بنها لخدمة المجتمع

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإطلاق المبادرات التي تستهدف صحة المواطنين، واليوم جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم صحة طلاب مدارس المحافظة، مما يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض في المراحل العمرية المبكرة لدى الأطفال.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن مبادرة دعم صحة أبنائنا الطلاب التي أطلقتها الجامعة تأتي في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والمشاركة في جميع المبادرات الرئاسية، مشيدا بالتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة ومديريتي التعليم والصحة بالقليوبية.

تخصصات الأطفال والعظام والرمد ضمن المبادرة

وتابع رئيس جامعة بنها، أن المبادرة تضم تخصصات «الأطفال والعظام والرمد»، وستجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التي تصيب الأطفال، وبالتالي عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة في الأطفال على مستوى المحافظة.

وأشار «سوسة» أن المبارة تهدف إلى وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من أجل توفير صحة جيدة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.