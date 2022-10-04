«تعليم الدقهلية» تقرر فصل البنين عن البنات في المدارس الثانوية المشتركة

أصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، تعليماته إلى مدارس الثانوية العامة والفنية المشتركة، بتخصيص فصول للفتيات وأخرى للبنين، مؤكدا أن ذلك حرصا منه على الذوق العام واحترام خصوصيات الفتيات والشباب، والقضاء على التنمر والظواهر السلوكية السلبية.

تحذير من أي عقوبات بدنية أو نفسية للطلاب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، تحذيرا شديد اللهجة بأنه لن يتهاون مع أي متجاوز في حق الطلاب باستخدام أي من العقوبات بدنية أو نفسية عليهم أو توجيه عبارات نابية تخدش الحياء والآداب العامة أو تعرضهم للتنمر أو السماح به، ولأي شكل من أشكال الإساءة النفسية والبدنية، مؤكدا على تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس وأهمية استخدام الأساليب التربوية والاحتكام للائحة الانضباط المدرسي والالتزام بها.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن وكيل الوازرة وجه بتخصيص فصول للطالبات وأخرى للطلاب في جميع مدارس الثانوي بجميع أنواعه، كما أنه وجه تحذيرا لجميع الإدارات والمدارس في ضوء ما انتشر مؤخرا من استخدام البعض العقاب البدني مع الطلاب، بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وأوضحت المديرية أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد على ضرورة الالتزام بتفعيل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي الصادر من وزارة التربية والتعليم بالتعليمات المشددة بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس.