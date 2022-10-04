حقيقة غياب أحمد السقا عن موسم دراما رمضان 2023

تصدر الفنان أحمد السقا، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد وجود أنباء تُفيد بخروجه من موسم دراما رمضان المُقبل 2023، بعد تأجيل تصوير مسلسله «وزن الريشة» إلى إجازة صيف العام المُقبل.

حقيقة خروج أحمد السقا من موسم دراما رمضان

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن حقيقة خروج أحمد السقا، من موسم دراما رمضان المُقبل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنه يُشارك بعملٍ درامي جديد، دون الإفصاح عن ملامحه بعد.

وأوضح أنّ مسلسل وزن الريشة، تأجل تصويره بالفعل إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المُبارك، كونه ينشغل حاليًا بتحضيرات تصوير مسلسله الجديد.

تعرف على صُناع مسلسل وزن ريشة

«وزن الريشة» مكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدي، ويخوض به أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية.

وكان الفنان أحمد السقا، شارك مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وهو المحفل الفني الذي أسسته نقابة المهن التمثيلية، وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد السقا ينتظر عرض فيلم السرب

كما ينتظر الفنان أحمد السقا، عرض فيلم «السرب» من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويُشارك في بطولته نيللي كريم، دياب، قصي خولي، كريم فهمي، مصطفى فهمي، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.