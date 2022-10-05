تلاميذ مدارس السويس يشاركون في حملة «اتحضر للأخضر» (صور)

شارك تلاميذ المدارس في حملة «اتحضر للأخضر»، استعداداً لمؤتمر المناخ، بالتوعية، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث أقامت منصة السويس لقاءات بمركز السويس الاستكشافى ، كما نظمت مدرسة الشيخ خليفة للغات فعالية للمشاركة فى الحملة.

مشاركة تلاميذ رياض الأطفال

وشارك تلاميذ رياض أطفال بمدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات بالمشاركة في حملة الوعي البيئي واتحضر للأخضر قام بها Discover class kg1 بهدف تنمية وزيادة الوعي البيئي والوقوف على مسببات التلوث البيئي وكيفية علاجها والوقاية منها .. وقد تفاعل الأطفال بشكل رائع وأداء وتجاوب ممتاز مع الحملة.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس لـ«الوطن» إن مديرية التعليم بالسويس تسعى دائما للمشاركة فى الخطة العامة للدولة للتعريف بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة وذلك بحسب توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

بث روح المحافظة على البيئة بين فئات عمرية ما زالت في سن صغيرة

ومن جانبها، أكدت انتصار الحجازى منسق منصة السويس للتغيرات المناخية ، أن مشاركة الأطفال فى فعاليات التوعية هام جداً، حيث يتم بث روح المحافظة على البيئة بين فئات عمرية ما زالت في سن صغيرة وسيستقر في عقولهم ما يتم قوله لهم، مشيرة إلى أن المنصة نظمت زيارة لنحو 100 طفل من أعضاء الكشافة والمترددين على المركز الاستكشافى للعلوم بالسويس، منوهة بأن الزيارة جاءت في إطار استعدادات منصة السويس للتغيرات المناخية «Cop27» التى ستنطلق فى مدينة السلام «شرم الشيخ».