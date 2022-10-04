دبلوماسي روسي: مساعدات أمريكا لأوكرانيا تسرع نشوب اشتباك عسكري مباشر

قال كونستانتين فورونتسوف، رئيس الوفد الروسي لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، اليوم، خلال الجلسة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تسرع من احتمالية نشوب «اشتباك عسكري مباشر»، بين الاتحاد الروسي وحلف الناتو، بحسب موقع «سي إن إن».

الولايات المتحدة تضخ المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن «الولايات المتحدة لا تزال تضخ مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا، بجانب تسهيلها لمشاركة مقاتلين أمريكيين في الصراع الروسي الأوكراني».

ونوه فورونتسوف بأن هذا لا يعمل إطالة أمد الحرب فقط؛ بل يقرب الموقف أيضا لمرحلة خطيرة تشمل اشتباك عسكري مباشر بين روسيا والناتو.

مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار

جاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي كونستانتين فورونتسوف، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار، بحسب موقع «سي إن إن».