مسابقة أبحاث مؤتمر أدباء مصر 2022.. «المبدع بين المعنى واللا معنى»

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته الخامسة والثلاثين لعام 2022، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويحمل عنوان «الفعل الثقافي ومشكلة المعنى» فتح الباب أمام جميع الباحثين المصريين للمشاركة بأوراقهم البحثية في ضوء ذلك العنوان العام، والمحور المطروح الذي يحمل عنوان «المبدع بين المعنى واللا معنى»، ويحتوي على 3 عناوين فرعية هي «تحولات دور المثقف، الإبداع والطموح الشخصي ووهم السلطة الثقافية، المعنى بين سلطة المؤلف وسلطة القارئ».

شروط مسابقة مؤتمر أدباء مصر 2022

على أن تقدم الأبحاث حتى 25 سبتمبر الجارى، وسيتم عرض المشاركات على لجنة الأبحاث للقيام بعملية التحكيم واختيار أفضل البحوث المقدمة، ويراعى في كتابة البحث.

- ألا تقل عدد صفحاته عن 20 صفحة، ولا تزيد عن 30 صفحة A4.

- نوعية الفنط 14 simplified Arabic.

- الالتزام بالشروط البحثية من التوثيق والمراجع والضبط اللغوي والإملائي.

استقبال الأبحاث

وتستقبل البحوث على البريد الإلكتروني التالى Doca@gocp.gov.eg، أو إرسالها بالبريد على عنوان الإدارة العامة للثقافة العامة مبنى "ب" الدور السابع 16 أ شارع أمين سامي - المتفرع من شارع القصر العيني.