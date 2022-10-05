التفاصيل الكاملة للدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل افتتاحه

تنطلق فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، مساء اليوم الأربعاء، والتي تُقام من يوم 5 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فيما يُقام حفلًا الافتتاح والختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة للدورة 38 من المهرجان، قبل انطلاقه اليوم، وهي كالتالي:-

- دولة تونس، هي ضيف شرف الدورة الجديدة، وذلك احتفالاً بعام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، حيث يشهد المهرجان تكريم عدد من صُناعها، بالإضافة لمعرض صور للأفلام المصرية التي صُورت في تونس للناقد خميس خياطي.

- تحمل الدورة 38، اسم الفنان محمود حميدة.

- يمثل فيلم «الباب الأخضر» مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وهو من بطولة إياد نصار، وسهر الصايغ، وخالد الصاوى، ومحمود عبدالمغنى، وبيومى فؤاد، وأحمد فؤاد سليم وحمزة العيلى، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

- تكريم المخرج سعيد حامد، يوم الجمعة المُقبلة، بينما يُكرم الإعلامي إمام عمر، يوم السبت المُقبل، فيما يُكرم المخرج محمد عبد العزيز يوم الأحد.

- يتنافس على جوائز مسابقة أفلام الطلبة، 31 شابًا سكندريًا من خلال 31 فيلمًا تتناول قضايا حياتية، بينما تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب، والفنانة هبة عبد الغني.

- يُشارك 21 فيلماً بمسابقة الفيلم القصير، حيث تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وبعضوية كل من المخرجة هالة خليل، والفنانة التونسية شقرا رماح، والمخرج والمؤلف الإيطالي انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.