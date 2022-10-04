يسري نصر الله: لا أحب مشاهدة أعمالي بعد خروجها للنور

قال المخرج الكبير يسري نصر الله، إنه خلال عام 2011 وبعد فترة ثورة 25 يناير عندما كان يتحدث بعضا من النشطاء عن حقوق المرأة كان يرد عليهم البعض بجملة «مش وقته» وهو الأمر المستغرب والمستهجن في آن واحد، «لما ده مش وقته أمال إيه الأهم»، موضحًا أن هناك عددا من الأعمال الفنية التي يجرى تقديمها في مختلف الدول تشعر المشاهدين بأن صورتهم النفسية سلبية ويجب أن يكرهوا أنفسهم، «الأفلام دي بتدي صورة للشخص عن نفسه أنه يكرهها ويحس أنها قليلة».

السيناريوهات المقدمة للأعمال الفنية لا تصلح جميعها

وأضاف «نصر الله»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن السيناريوهات المقدمة للأعمال الفنية لا تصلح جميعها للتطبيق، حيث إن الأفكار الجيدة يجب أن تخضع لاختبار زمني لمعرفه ما إذا كانت مجرد نكتة طريفة أو حالة تشغل بال الكثيرون، موضحًا أن قيم العائلة المصرية والتي يجب الالتزام بها في الأعمال الدرامية هو مصطلح مطاطي متغير.

القيم ليست ثابته على مدار السنوات

وأوضح المخرج يسري نصر الله، أن العائلة المصرية اليوم هي ذاتها العائلة المصرية العام الماضي، «مين العائلة المصرية، وأزاي بتتكون، ولما نيجي نحط القيم ونقول ثوابت يبقي أزاي، العائلة المصرية متغيره»، كما أن القيم ليست ثابته على مدار السنوات، لكنها دائمة التغيير، والأخلاق هي ما يساعد الشخص بأن يكون جيد ومنتج في ظروف محدده، «أخلاق النهاردة تختلف تماما عن زمان».

الأخلاق ليست كالبالون الطائر في السماء

وتابع: «يعني مثلا أن الست لازم تقعد في البيت وتكون خدامة لزوجها ده كان صح أيام سي السيد أيام نجيب محفوظ، ودي كانت الأخلاقيات، ولكن النهادرة مبقتش أخلاق وبقت حاجة ضد الأخلاق، ودي مش ثوابت واتغيرت»، موضحًا أن الأخلاق ليست كالبالون الطائر في السماء يجب على الجميع التمسك بها، لكنها شيء دائم التشكيل والتغيير نتيجة النتاج المجتمعي المتغير.