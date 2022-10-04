سماح أبو بكر عزت: طفل اليوم رجل المستقبل والنشأة الأولى تظل مؤثرة في حياته

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إن الأطفال لهم براءة ملهمة، والتعامل معهم يعطي حالة من الفن، لذا يجب أن يكون بشكل ناضج وبمنتهى الموضوعية وليس على أنهم أطفال، لافتة إلى أن هناك ضرورة لمشاركة الطفل في اتخاذ القرار والمناقشة بشكل دائم، «شعوره بأهمية رأيه مهم جدا في تشكيل شخصيته».

أحلام الأطفال

أوضحت «أبو بكر» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن التحدي الكبير الذي يواجه الأسرة، هو بعد الأباء عن النقاش والتواصل معهم، متابعة «طلبت من الأطفال رسم أحلامهم في أحد اللقاءات، وكل منهم رسم طيارة أو عربية أو غير ذلك، لكن أحد الأطفال رسم هاتفا محمولا، وتمنى أن يكون هاتفا، وبسؤال عن السبب قال إن والدته تعود من الشغل مرهقة، لكنها لا تبتسم إلا للهاتف، والأب كذلك، والأخت الكبرى أيضا».

الفرق بين الرعاية والتربية

وأشارت سماح أبو بكر عزت، إلى أن هناك فارقا بين الرعاية والتربية، إذ تتضمن الرعاية، توفير جميع احتياجات الطفل وتوفير الحياة الكريمة، أما التربية فهي النقاش مع الطفل، وعدم إعطائه أوامر ونواهي دون تفكير، فلا بد من شعور الطفل بالمشاركة فيما يحدث حوله من أمور وقرارات تتخذ، لافتة إلى أن الطفل يدرك جيدا ما يحدث حوله، ويركز في كل كلمة تقال من أسرته، فلابد من مراعاة ذلك في أول 5 سنوات في حياة الطفل، كونها مرحلة تشكيله.

الطفل رجل المستقبل والتنشئة الأولى تستمر

أكدت سماح أبو بكر، أن الطفل رجل المستقبل، والتنشئة الأولى تستمر مع الطفل مدى حياته، متابعة «من خلال زياراتي لبلاد العالم، وجدت أن عظماء العالم كانت طفولتهم ملهمة، تعتمد على إعمال العقل، ومنها تنشئة العالم الألماني جوته حينما كان طفلا، وكانت والدته تحكي له كل يوم قصة».