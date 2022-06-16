«أطفالنا بين الكتاب والتاب».. محاضرة لـ سماح أبو بكر بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل، محاضرة بعنوان «أطفالنا بين الكتاب والتاب»، على هامش برنامج محاضرات أولياء الأمور، تحاضر فيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك يوم الأربعاء، الموافق 22 يونية 2022 من الساعة الثانية إلى الرابعة مساءً، بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير.

سماح أبوبكر في مكتبة الإسكندرية

وقالت سماح أبو بكر عزت في تصريح لـ «الوطن»: «على مدار يومين أقدم ورش حكي للأطفال في مكتبة الإسكندرية يوم الأربعاء، والخميس المقبلين، وتبدأ الورش بندوة ولقاء توعوي مع أولياء الأمور لمناقشة كيفية تعامل الأطفال مع الكتاب في ظل وجود الأجهزة الالكترونية مثل التابلت والهواتف الذكية وغيرها، والندوة بهدف جذب الأطفال وتشجيعهم على القراءة وترسيخ السلوكيات الإيجابية بينهم، وعقب الندوة سأقدم ورشة حكي للأطفال يوم الأربعاء، ثم ورشة ثانية لأطفال آخرين يوم الخميس بمكتبة الإسكندرية».

سماح أبو بكر عزت

وكانت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أبريل الماضي بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بناء على دعوة تلقتها الكاتبة من مكتب الرئاسة.

وأكدت عقب اللقاء أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ استراتيجية خاصة وموجهة للأطفال، للارتقاء بثقافة الطفل المصري، والوصول لجميع الأطفال في كل مكان بمصر، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ستشهد تنفيذ أنشطة خاصة وموجهة للأطفال، حتى نصل لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال المصريين، لافتة إلى أنه سيجري إطلاق العديد من المشروعات الخاصة بالطفل، مثل أعمال ثقافية وفنية مثل «الكارتون»، ويتم إنتاجها على أعلى مستوى، وأفلام موجهة للأطفال وغيرها من المشروعات التي تستهدف الطفل المصري.

وشددت «أبو بكر» عقب اللقاء على أن الرئيس السيسي، يولي اهتماما خاصا بملف الأطفال وثقافتهم، باعتبارهم «مستقبل البلد»، لأن هناك إيمان بأن كل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوطن حاليًا ستستفيد منها الأجيال الجديدة.