9 نقاط.. تعرف على مشروع إنشاء مرسى سياحي بالجانب الشرقي لنيل بني سويف

لم يكن أحد يتوقع أن يكون لبني سويف مرسى سياحي على النيل، يتضمن منطقة للخدمات والمطاعم، شهور قليلة من بداية الفكرة حتى البدء في التنفيذ مرورًا بأعمال التصميم والرسومات الهندسية والأعمال الفنية، مرسى سياحي على النيل من الجانب الشرقي، أعمال تكرير وحفر هنا وهناك، العمل على قدم وساق.

أبرز المعلومات عن المرسى السياحي

1ـ يُعد مشروع إنشاء مرسى سياحي على النيل في بني سويف، ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة علي باقي مراحله، وبخاصة بعد الخطوة الهامة والداعمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسى سياحي بالمنطقة.

2ـ تبلغ مساحة مشروع انشاء مرسى النيل الشرقي حوالي 49 ألف متراً مربعاً، بواقع 40 ألف متر باليابس، و9 آلاف متر داخل المياه.

3ـ يشمل المخطط العام لمشروع إنشاء المرسى منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة.

4ـ يتضمن المخطط إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء.

5ـ وذلك في إطار الخطوات العملية والسعي الجاد لتتبوأ بني سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية ، من خلال كونها ستمثل نقطة توقف خلال الرحلات النيلية بمسار العائلة المقدسة

6ـ يمثل المشروع أهمية حيوية وخدمية وتنموية حيث يحمل العديد من الأبعاد والعوائد المستهدفة المتنوعة، منها ما هو متعلق بالتنمية السياحية، بالإضافة إلى تحقيق استثمار موارد المحافظة وفقا لأطر وأهداف التنمية المستدامة.

7ـ يوفر المشروع العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ويحدث رواجا تنمويا واقتصاديا بالمنطقة المحيطة.

8 ـ بدأ العمل بالمشروع حيث يجرى تنفيذ أعمال التكريك، تحت إشراف معهد بحوث النيل بالمركز القومي التابع لوزارة الري، وجهاز حماية النيل ببني سويف، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لموقع المرسى وتحديد أماكن أحواض الترسيب من خلال معاينتها، تمهيداً للبدء في أعمال تنفيذ المشروع من خلال البدء في باقي الأعمال والمراحل التالية لإنشاء المرسى

9ـ يأتي هذا المشروع كإحدى ثمار ونتائج الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة، وتشمل 6 قطاعات اقتصادية، وتعد الاستراتيجية المحلية للمحافظة هي الأولى من حيث إطلاقها في ديسمبر 2020، والأولى في مجال تفعيل محاورها وأهدافها عن طريق مشروعات حقيقية يجري تنفيذها على أرض الواقع.