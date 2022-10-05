زوجة بطل موقعة أبوعطوة: كنا في سعادة غامرة.. ومش غريبة على الرئيس السيسي

أكدت السيدة إيمان شاكر حرم اللواء ماجد شحاته أحد أبطال معركة أبوعطوة في حرب أكتوبر المجيدة، سعادتها الغامرة لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لزوجها في انتصارات حرب أكتوبر، مشددة على أنها لم تكن تتوقع ذلك، مضيفة «كنا كلنا في سعادة غامرة جدًا جدًا ومكناش متوقعين كرم أخلاقه ده وهي مش غريبة عليه وكنا مبسوطين جدًا».

بكاء زوجات الأبطال من السعادة

وأوضحت خلال مداخلة مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن زوجات الأبطال المكرمين بَكين من السعادة، مشيدة بتكريم الرئيس السيسي والقوات المسلحة لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وبتكريم أبناء الشهداء والاحتفاء بهم دومًا في كل المناسبات.

وأشارت إلى أن أبطال حرب أكتوبر من رجال القوات المسلحة يلتقون بشكل شبه دائم ويطمئنون على بعضهم البعض باستمرار، لافتة إلى أن دفعة زوجها تقيم احتفالا سنويا ويلتقون بشكل سنوي ويحضر معهم أبناء شهداء دفعتهم.

واختتمت السيدة إيمان كامل «الفرحة مكنتش سايعانا وكأن الحرب دي كانت امبارح والتكريم ده مجاش إلا من الرئيس السيسي ودي حاجة جميلة جدًا عملها».