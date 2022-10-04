خبراء: تحية السيسي العسكرية لأبطال أكتوبر تحمل دلالات كثيرة وتقديرا للنصر

ثمّن أساتذة علوم سياسية وعلم اجتماع قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء التحية العسكرية لعدد من أبطال حرب أكتوبر خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة، واعتبروا هذا تصرف رجل دولة يعلم قيمة الحدث وحجم تضحيات رجال القوات المسلحة لحرب ستظل في الذاكرة، ويحمل دلالات كثيرة يأتي في مقدمتها أنها تأكيد على أهمية نصر أكتوبر، الذي جاء في وقت لم يكن العالم كله يتوقع فيه أن مصر تستطيع استرداد أرضها.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تأدية الرئيس السيسي التحية العسكرية لأبطال حرب أكتوبر، تؤكد أن النصر جاء في ظروف صعبة وغير مهيأة على الإطلاق، ولم يكن هناك دولة في العالم تتوقع أن مصر في غضون 6 سنوات بعد هزيمة 67، ستعود بقوة لتسترد أرضها في حرب أكتوبر 73.

وأضاف «بدر الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الرئيس حرص على تأدية التحية العسكرية لأبطال القوات المسلحة التي حققت نصراً عظيماً في مرحلة صعبة بتضافر الجهود مع الشعب، موضحاً أن التحية العسكرية تؤكد قيمة حرب أكتوبر وأنها ستظل موجودة إلى الأبد.

وتابع: «الدروس المستفادة من تاريخ حرب أكتوبر، أحد أعظم أحداث هذه الأمة، أننا نستطيع أن نتغلب على أي صعوبات مهما كانت بروح النصر وقيم أكتوبر، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي نواجهها في وقتنا الحالي بسبب تداعيات الأزمات العالمية».

تصرف «رجل دولة» يعلم قيمة الحدث وحجم تضحيات رجال القوات المسلحة لحرب ستظل في الذاكرة

وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية العسكرية لأبطال أكتوبر خلال الاحتفالية الـ49 لانتصار أكتوبر تؤكد مدى اعتزاز واحترام وتقدير الدولة لأبطال النصر المجيد.

وأضاف جمال سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلاً: إن تحية الرئيس السيسي العسكرية لأبطال أكتوبر تؤكد أن الدولة المصرية لم تنسَ ما قدمه أبناؤها في سبيل استرداد مقدرات الوطن.

وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، وتوجيهه التحية العسكرية لهم، شعور إنساني محترم جداً، كطبيعة المصريين بشكل عام، فضلاً عن أن الرئيس منذ بداية توليه الحكم دائماً ما يُركز على البعد الإنساني، وإعلاء القيم الإنسانية واحترام الأبطال والمرأة والكبار وذوى الهمم، وهو ما شهدناه في الكثير من المناسبات.

وأضافت «منصور» أن أبطال أكتوبر لهم فضل كبير على الشعب المصري، ويدين الجميع لهم بالولاء والحب والكرامة والبطولة، لافتة إلى أن الجميع حتى الآن يستمد من روح أكتوبر كل ما هو إيجابي ومدعم للوطنية والانتماء، وهى أمور طبيعية لدى المصريين.

وأشارت أستاذ علم الاجتماعي إلى أن تحية الرئيس السيسي لأبطال نصر أكتوبر المجيد، تحية مستحقة لصناعه، وتمثل وتعكس شعور كل مصري، مما جعل ذلك المشهد يلقى قبول واستحسان الجميع، حيث إن الرئيس دائماً يتحدث بلغة الضمير المصري ذي الكرامة والاعتزاز والاحترام للقيم الوطنية.