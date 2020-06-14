9 معلومات عن "أبوعطوة".. متحف تاريخي بالإسماعيلية أجَّل كورونا افتتاحه

متحف دبابات أبوعطوة على بعد 3 كم جنوب مدينة الإسماعيلية من المزارات التاريخية افتتح عام 1975 تخليدا لذكرى شهداء معركة الدبابات فى أكتوبر 1973 وتم إهماله بعد 25 يناير 2011 وفى بداية هذا العام تم تطوير المتحف بهدف عودته كمزار سياحى وتاريخى إلا أن أزمة كورونا أجلت افتتاحه.

وتنشر "الوطن" 9 معلومات مهمة عن المتحف قبل افتتاحه للجمهور بعد انتهاء أزمة كورونا قريبا..

1- يوجد متحف أبوعطوة على بعد 3 كيلومترات من مدينة الإسماعيلية.

2- تم إنشاءه عام 1975 لتخليد ذكرى شهداء حرب أكتوبر من أبناء الإسماعيلية.

3- يوجد نصب تذكاري بـ 19 شهيدا ويضم 7 دبابات تم تدميرهم من قبل الجيش المصري .

4- المتحف كان من المزارات السياحية لمحافظة الإسماعيلية حتى امتدت إليه يد الإهمال عقب ثورة 25 يناير 2011 ليدخل دائرة النسيان.

5- المتحف يخلد معركة أبوعطوة التى حدثت يوم الأحد 21 أكتوبر 1973 الموافق 28 رمضان.

6- تعتبر الدبابات من أعنف معارك الجيش المصري بقيادة البطل العميد إبراهيم الرفاعى " قائد المجموعة 39 قتالية"، ضد العدو الإسرائيلي.

7- حاول العدو الإسرائيلي التسلل بعدد من الدبابات إلى منطقة الدفرسوار عبرت قوات من العدو من المساحات الفاصلة الموجودة بين الجيش الثالث والثاني ،وفى منطقة الثغرة.

8- قام العدو الإسرائيلي بالاعتداء على السكان المدنيين فى فايد وكسفريت وفناره والسعيدية وأبوسلطان والضبعية وهى المناطق المحيطة بالمتحف.

9- تم تدمير دبابات العدو على مرحلتين الأولى ثلاث دبابات عند قرية أبو عطوة والأخرى أربع دبابات منهم مدرعة على بعد 500 متر.