زوجة بطل بمعركة أبو عطوة: «الرئيس السيسي الوحيد اللي افتكرنا وكرمنا وشعرنا بالفخر»

قالت إيمان كامل عبد السلام، زوجة اللواء ماجد محمد حسن، بطل معركة أبو عطوة بالإسماعيلية، إن تكريم الرئيس السيسي اليوم للمجموعة أشعرها بالوفاء والعرفان، مضيفة:«هو الرئيس الوحيد اللي افتكرنا وكرمنا لأن التكريم اتأخر لسنوات، وشعرنا بفخر وعرفان ومحبة من الرئيس في حديثه معنا، والجميع تأثر بالحالة الإنسانية التي شهدناها»

الرئيس السيسي يقدم التحية العسكرية

وأوضحت «عبد السلام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها لم تكن تتوقع أن يقدم الرئيس السيسي التحية العسكرية لزوجات أبطال حرب أكتوبر، مضيفة: «الرئيس سألنا عن كل اللي محتاجينه وقال إن هدفه سعادتنا ويرد لنا الجميل لموقفنا في دعم مصر وقت الحرب».

شظايا في جسد البطل

وأشارت زوجة اللواء ماجد محمد حسن، إلى أن زوجها حكى لها أصعب المواقف التي تعرضوا لها وقت الحرب، متابعة «زوجي مازال يحتفظ في جسده بشظايا من حرب أكتوبر».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات قدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أي أمّة.

وأضاف الرئيس في كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أنّ يوم السادس من أكتوبر الذي حققت فيه مصر معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنّما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.