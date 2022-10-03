رئيس جامعة قناة السويس: ننتقي أفضل الأساتذة للتدريس في الجامعات الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنّه يتم انتقاء أفضل العناصر والخبرات من أساتذة الجامعات والمدرسين للتدريس للطلاب في جامعة الإسماعيلية الأهلية، دون الاعتماد على السنوات العملية أو الأقدمية في العمل كأستاذ بالجامعة، مشيرًا إلى أن العامل الأول في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على مواكبة طرق التعليم الحديثة.

وأوضح «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بضرورة وجود مرونة في التعامل داخل الجامعات الأهلية وعدم وجود معوقات في العمل.

رئيس الجامعة: نواكب سوق العمل والذكاء الاصطناعي أساسي

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن البرامج المستحدثة في الجامعات الأهلية تواكب سوق العمل في الفترة الحالية، وعلى رأسها برامج «الذكاء الاصطناعي»، مشيرًا إلى أنه في حالة استكفاء سوق العمل من خريجي هذه البرامج سيتم استحداث برامج أخري جديدة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا مراجعة البرامج والكليات في جامعة قناة السويس لعدم فتح أي كليات موجود مثيلاتها في الكليات القريبة من الإسماعيلية، متابعًا: «نبحث عن تطوير الكليات الموجودة في جامعة قناة السويس في الفترة الحالية، واستحداث بعض البرامج ومنها ما تم بالفعل في كلية الآداب وأيضا كلية التجارة وطب الأسنان».

ولفت إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على تطوير مبني كلية الهندسة ليواكب التطورات اليومية في مجالات الهندسة المختلفة، موضحًا أنه يجرى أيضا إنشاء مبني خاص بالامتحانات يمكن ما يقرب من 3 آلاف طالب من إجراء الامتحانات بالطرق التكنولوجية الحديثة في وقت واحد.