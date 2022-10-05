احتراق سيارة و«حوش» في ماس كهربائي بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على حريق نشب في حوش ملحق بأحد المنازل، في دائرة مركز جهينة غربي سوهاج، أدى إلى احتراق سيارة ملاكي كانت متوقفة، دون حدوث خسائر في الأرواح.

حريق داخل حوش

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حوش بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «راضي ك م ع» 33 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، والدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات.

تفاصيل الحريق

وبسؤال مالك الحوش، أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، إلى جانب احتراق مقدمة سيارة ملاكي ملكه، كانت تقف داخل الحوش، وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول أسباب الحريق.