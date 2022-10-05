سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في البنوك المحلية والأجنبية

زادت صباح اليوم عمليات البحث عبر محرك جوجل، عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بعدد من البنوك، خاصة الشركات الاستثمارية التي تعتمد أعمالها على الاستيراد ومتابعة أسعار العملات.

وخلال هذا التقرير، ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب ما ذكرته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم 5 أكتوبر أمام الجنيه

بلغ اليوم سعر صرف الدولار، داخل البنك الأهلي، 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجل 19.6 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، كما سجل سعر 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع في بنك مصر.

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات CIB، سجلت العملة الأجنبية 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وداخل بنك قناة السويس، سجل 19.64 للشراء، و19.67 للبيع، ومع بداية معاملات المصرف المتحد بلغ 19.63 للشراء ونحو 19.69 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم في البنوك المصرية

وكشفت المواقع الرسمية للبنوك، عن سعر الريال السعودي اليوم، حيث بلغ سعره مع بداية التعاملات المصرفية داخل البنك المركزي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، واستقر سعره ببنك CIB مع بداية التعاملات 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس بلغ سعره 5.20 جنيه لعملية الشراء، و5.23 جنيه للبيع، وببنك الاسكندرية بـ 5.05 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.24 جنيه للبيع.