استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عند 19.69 جنيه وسط تراجعه عالميًا

استقر مؤشر الدولار فوق 110 نقاط، اليوم، مدعومًا بتوقعات دفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض إلى أعلى والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة حتى يتراجع التضخم إلى هدف 2%.

واستجاب المستثمرون للإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، والتي ردت على تلميحات متشائمة من بنك الاحتياطي الأسترالي وذكّرت الأسواق بأن العديد من البنوك المركزية لا تزال تعطي الأولوية لمحاربة التضخم.

انخفاض الدولار 2%

في غضون ذلك، انخفض الدولار بنسبة 2% تقريبًا في الجلستين السابقتين حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ورفع أسعار الفائدة الأسترالي الأقل من المتوقع إلى الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع طلب الملاذ الآمن على الدولار في الجلسات الأخيرة حيث تراجعت حكومة المملكة المتحدة عن السياسات المقترحة التي هزت الأسواق المالية.

توقعات بالزيادة خلال 3 أشهر

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 113.42 بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 117.41 في غضون 12 شهرًا.

محلياً، ارتفع الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، مسجلاً اليوم في بنوك القطاع الخاص 19.69 جنيه للبيع، فيما زاد السعر في البنك المركزي المصري إلى 19.71 جنيه، وظل بنكي مصر والأهلي الحكوميين صاحبا أقل سعر بيع للدولار في السوق المصرية بـ 19.67 جنيه.