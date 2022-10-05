مركز شباب بالغربية يعلق أنشطته حدادا على شاب توفى أثناء مباراة كرة القدم

أوقف مجلس إدارة مركز شباب قرية الدلجمون بمحافظة الغربية، جميع الأنشطة الرياضية، حدادًا على روح الشاب محمد ريان، الذي توفى فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء لعب كرة القدم بالملعب السداسي.

وقال المهندس أسامة خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدلجمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مجلس الإدارة وافق على تعليق كافة الأنشطة الرياضية، بجانب مباريات كرة القدم، لمدة 3 أيام، حدادًا على الشاب المتوفى، باعتباره رمز من رموز كرة القدم في القرية، وأحد أبرز الرياضيين في مركز الشباب.

تفاصيل وفاة الشاب

وحول تفاصيل وفاة «ريان»، أضاف رئيس مجلس إدارة المركز، أنّ الإدارة تخصص ساعتين يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لممارسة كرة القدم لكبار السن، لافتًا إلى أنّ الكابتن محمد ريان، كان حريصًا على الحضور وممارسة كرة القدم رفقة أصدقائه.

وتابع أنّ محمد ريان، لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء الإثنين، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه، الذين نقلوه إلى المستشفى، في محاولة لإنقاذه ولكن دون جدوى، كاشفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يُصاب بها «ريان»، إذ سبق إصابته بجلطة أثناء ممارسته كرة القدم، ونجح أصدقائه في إسعافه.

تشييع الجثمان

وشيع أهالي قرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان الشاب محمد ريان، أمس، وأدوا صلاة الجنازة عليه، في أحد مساجد القرية، في مشهد جنائزي مهيب.