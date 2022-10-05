دروس وأدوات مجانية.. مبادرات المعلمين لمساعدة الطلاب غير القادرين

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا».. أبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي، تقديرًا وعرفانا بدور المعلمين، تُرجمت بعدها بسنوات بشكل غير مباشر إلى الاحتفال بـ«يوم المعلمين»، أصحاب الدور الأسمى في تنشئة الأجيال والنهوض بالأمم.

أخلاق ومواقف المعلمين دائما ما تظهر في المواقف الصعبة والإنسانية، ومع احتفاء العالم اليوم بـ«يوم المعلمين 2022»، تسلّط «الوطن» الضوء على نماذج مختلفة من معلمين رفعوا قيم الإنسانية على حساب تحقيق ربح أو مجد شخصي، من خلال مبادرات قدّموا من خلالها دروسا مجانية للطلاب غير المقتدرين، وأدوات مدرسية للأيتام.

في قرية الجلاتمة التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، تعاون معلمو القرية مع الأهالي في مبادرة إنسانية، لتقديم مجموعات دراسية بالمجان في مختلف المواد، للطلاب من الأسر غير المقتدرة واليتامى.

دروس بالمجان

الهدف من مبادرة معلمي «الجلاتمة»، تخفيف الأعباء المادية على الأهالي غير المقتدرين، بحسب ما ذكره هيثم مغربي، من مسؤولي المبادرة، حيث اتفق أهالي القرية على أن تكون مجموعات الدروس بالمجان لأبناء القرية البسيطة: «كله لوجه الله ومحدش تأخر من المدرسين».

وقبل بدء موسم الدروس، اتفق الأهالي والمعلمون على مكان الدروس، على أن يكون هناك عدد وافر من المعلمين في كل مادة، وبعدها نشروا تفاصيل المبادرة على جروب القرية بموقع الـ «فيس بوك»، وحددوا توقيتات مختلفة للحصص: «خلينا كل مادة فيها أكتر من مدرس عشان كل طالب ياخد مع اللي هيرتاح له».

وتشارك مدرسون في مواد «عربي، ودراسات، وإنجليزي، وعلوم، ورياضيات» للمراحل التعليمية الثلاث «ابتدائي، وإعدادي، وثانوي» بينهم محمود أبو نار، ومحمود رواش، لتخفيف العبء على الأهالي البسيطة، وضمان حصول الطلاب على المعلومات كاملة، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل قرروا توزيع الكتب الخارجية بالمجان على الطلاب الأيتام، وتكريم حفظة القرآن منهم.

أدوات مدرسية للمحتاجين

لم تختلف المبادرات السابقة عما قدّمه أحمد فتحي، مدرس التاريخ في المنوفية، حيث قرر مساعدة طلاب الإعدادية والثانوية بتوفير الكتب الدراسية وأدوات المدرسة بالمجان لهم، من خلال تجميعها من الطلاب الذين أنهوا الدراسة، وتوزيعها على المحتاجين من الجدد قبل بدء العام الدراسي.

«آلات حاسبة، وحقائب، وكتب خارجية».. أدوات دراسية ثمنها ليس بالبسيط، جمعها مدرس التاريخ بمعاونة الطلاب الذين أنهوا الدراسة، ووفروها بالمجان للطلاب الجدد الذين لا تسمح ظروفهم بشرائها: «خليناها موجودة في مكتبة عندنا عشان الطالب اللي محتاج ييجي ياخدها من هناك من غير كسوف».