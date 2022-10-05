بوتين يوقع مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما رسميا بضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، اليوم الأربعاء، وفق نبأ عاجل لقناة «العربية».

وأعلن بوتين عن ضم مناطق دونيستك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى الأراضى الروسية، الجمعة الماضي، بعدما أظهرت استفتاءات للسكان رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

من جهته، وجه مجلس الأمن القومي الروسي الاتهام إلى الولايات المتحدة بإفشال المفاوضات مع كييف، مؤكدا أن «الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان نقل الأعمال العدائية إلى داخل روسيا».

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي وقع مرسوما بوقف المفاوضات مع روسيا، أمس، بعد مرور قرابة 8 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.