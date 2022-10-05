مقتل مسن وإصابة نجليه في مشاجرة بالشرقية.. وقانوني يوضح العقوبة

لقى مسن مصرعه، وأُصيب اثنين من أبنائه في مشاجرة مع آخرين بالهيصمية التابعة لمدينة القرين في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد ورود بلاغ إلى القسم بوقوع مشاجرة بالهصيمية بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع «مجدى ك. ع» 72 سنة، متاثرًا بطعن نافذ أودى بحياته، وإصابة ابنيه أشرف 34 سنة، وأحمد 29 سنة، بجروح قطعية في الرأس واليد اليسرى.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وضبط المتهمين، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفي القرين العام، وجرى خروج المصابان عقب تلقي العلاج، والتحفظ على الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيق في ملابسات الواقعة.

تكثيف أمني لمنع تجدد الاشتباكات

ودفعت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية بقوة من الشرطة، للبقاء في مكان الواقعة، لمنع تجدد أو اندلاع الاشتباكات بين طرفي المشاجرة مرة أخرى.

العقوبة المتوقعة

وحول عقوبة القتل خلال المشاجرة، أوضحت المحامية منى عبد السلام، أنّ المادة 338 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة، نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد، وتعذر معرفة الفاعل بالذات، وقعت عليه العقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى النصف.

وقالت «عبدالسلام» إنه إذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.