مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب آخر في مشاجرة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبو حماد من أهالي عزبة شمنديل التابعة لمركز أبو حماد يفيد وقوع مشاجرة، باستخدام أسلحة نارية ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر.

انتقال الشرطة

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز ابو حماد الشرطة إلى مكان الواقعة كما جرى فرض كردونا أمنيا؛ للسيطرة على الموقف.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.