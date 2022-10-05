6 دول عربية تتنافس على ترشيحات أوسكار أفضل فيلم عالمي 2023

يعد لبنان آخر الدول العربية، الذي رشح فيلما للمنافسة على جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم عالمي، في نسختها الـ 95، قبل ساعات من غلق باب استقبال الأفلام، ووقع الاختيار على فيلم «دفتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، والذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة «سعد الدين وهبة» لأفضل فيلم عربي في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وترتفع الأفلام العربية التي تنافس على التواجد في قائمة الترشيحات النهائية لـأوسكار 2023، لتصل إلى 6 أفلام تشمل: «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب (الجزائر)، «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج (فلسطين)، «القفطان الأزرق» إخراج مريم توزاني (المغرب)، «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري (تونس)، بالإضافة إلى «فرحة» للمخرجة دارين سلام (الأردن).

مصر تغيب عن ترشيحات أوسكار 2023

بينما غاب الفيلم المصري للمرة الأولى عن الترشيحات منذ سنوات طويلة، وذلك بعد ما قررت اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح لتمثيل مصر في أوسكار 2023 عدم ترشيح فيلم، وفقًا لما أعلنته نقابة المهن السينمائية في بيان صحفي: «اللجنة انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري في المسابقة لهذا العام».

الجزائر تحقق رقما قياسيا بـ5 ترشيحات وفوز واحد بـ«أوسكار» أفضل فيلم عالمي

وبينما لم يصل فيلم مصري إلى قائمة الترشيحات النهائية في فئة أفضل فيلم عالمي، نجحت عدد من الدول العربية في الوصول للقائمة أكثر من مرة من بينها الجزائر التي تعد الأعلى في الوصول لقائمة الترشيحات بـ 5 أفلام، وفوز واحد، بينما وصلت لبنان إلى القائمة القصيرة للترشيحات مرتين، بفيلمي «القضية 23» للمخرج زياد الدويري، «كفرناحوم» للمخرجة نادين لبكي.

كما وصلت فلسطين أيضًا إلى الترشيحات النهائية مرتين بفيلمي «الجنة الآن» و«عمر» للمخرج هاني أبو أسعد، وكان نصيب تونس من الوصول إلى قائمة الترشيحات النهائية فيلم واحد «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية، كما تواجد الأردن في القائمة مرة واحدة بفيلم «ذيب».