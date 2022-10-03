7 أفلام أقرب للقائمة النهائية لـ«أوسكار» أفضل فيلم عالمي 2023.. اعرفها

ساعات قليلة تفصل دول العالم عن غلق باب ترشيح أفلامهم لجائزة أوسكار عن فئة فيلم عالمي بالنسخة الـ 95، المقامة في مارس 2023 على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس، ويتنافس على الجائزة حتى 79 فيلما، سيتم اختيار 15 فيلما منها فقط يتم الإعلان عنها من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في 21 ديسمبر المقبل، وفي 24 يناير سيتم الكشف عن القائمة النهائية التي تضم 5 أفلام فقط.

وتتنافس الأفلام التي شاركت وحصلت على أرفع الجوائز من المهرجانات والفعاليات السينمائية العريقة حول العالم، على جائزة أفضل فيلم عالمي، ويشهد العام الحالي منافسة كبيرة قبل إعلان النتيجة النهائية في حفل توزيع الجوائز مارس المقبل، وكشف موقع «فارايتي» عن الأفلام التي تعتبر أقرب إلى القائمة النهائية والفوز إذا حالفها الحظ.

- «Holy Spider» (الدنمارك)

فيلم للمخرج الإيراني علي عباسي، اختارته الدنمارك لتمثيلها في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي، وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وحصلت بطلة الفيلم زار أمير إبراهيمي على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في الفيلم.

يستند الفيلم لواقعة حقيقة حول القاتل المتسلسل سعيد هنائي، الذي قام بقتل 16 سيدة خلال عام في مدينة مشهد الإيرانية، وتدور الأحداث حول صحفية تتولى التحقيق في تلك القضية وتحاول تعقب القاتل.

- «Saint Omer» (فرنسا)

فيلم للمخرجة أليس ديوب، اختارته فرنسا لتمثيلها في المنافسة، بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان فينيسا السينمائي وحصول على جائزتي لجنة التحكيم الكبرى و«أسد المستقبل» لأفضل عمل أول.

والفيلم مأخوذ عن واقعة حقيقة لمحاكمة طالبة ومهاجرة سنغالية، بتهمة بقتل ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا، بعد ما تركتها على أحد شواطئ شمال فرنسا عند ارتفاع المد.

- «Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths» (المكسيك)

فيلم للمخرج الحائز على 4 جوائز أوسكار، أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، اختارته المكسيك لتمثيلها في أوسكار بعد عرضخ للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي الدولي التاسع والسبعين.

وهو فيلم درامي وكوميديا سوداء تدور أحداثه حول صحفي مخرج أفلام وثائقية يعيش في لوس أنجلوس يجد نفسه مضطرا للعودة إلى وطنه بعد حصوله على جائزة مرموقة، غير مدرك أن هذه الرحلة البسيطة ستدفعه إلى حدود وجودية.

- «Close» (بلجيكا):

فيلم للمخرج لوكاس دونت، اختارته بلجيكا لتمثيلها في أوسكار، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2022 وحصل على الجائزة الكبرى بالمهرجان، وتدور أحداث الفيلم حول الطفلان ليو وريمي البالغان من العمر ثلاثة عشر عامًا، ويقضيان العطلة الصيفية الطويلة معا فتنشأ بينهما علاقة وطيدة، ولكن مع حلول العام الدراسي تتعرض صداقتهما الوثيقة لاختبار صعب.

- «Argentina, 1985» (لأرجنتين)

فيلم للمخرج سانتياجو ميتري، اختارته الأرجنتين لتمثيلها بجوائز أوسكار، عرض الفيلم لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم إيبيرو أمريكي في حفل توزيع جوائز جويا الـ 37، يستند الفيلم لأحداث حقيقة، ويتتبع لأحداث التي أحاطت بمحاكمة عام 1985 للمجلس العسكري، ضد قادة النظام الديكتاتوري في الأرجنتين.

- «Decision to Leave» (كوريا الجنوبية)

فيلم تأليف وإخراج بارك تشان ووك، واختارته كوريا الجنوبية لتمثيلها في أوسكار أفضل فيلم عالمي، وذلك بعد المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وحصل «تشان ووك» على جائزة أفضل إخراج بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول محقق يقع في حب أرملة غامضة بعد أن أصبحت المشتبه به الرئيسي في تحقيقه الأخير في جريمة قتل.

- «EO» (بولندا)

فيلم للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، اختارته بولندا لتمثيلها في أوسكار أفضل فيلم عالمي، مستوحى من فيلم روبرت بريسون فيلم Au Hasard Balthazar لعام 1966، وهو يحكي قصة حمار وُلد في سيرك بولندي، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى بالمهرجان، مناصفة مع فيلم « The Eight Mountains».