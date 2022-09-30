ليست المرة الأولى.. تاريخ غياب مصر عن ترشيحات أوسكار

للمرة الأولى منذ سنوات متواصلة من المشاركة، قررت اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي لعام 2023 بأغلبية الأصوات، عدم إرسال أيا من الأفلام المصرية، التي تضمنتها القائمة المختصرة التي أعلنت عنها سابقا، لـ أكاديمية فنون وعلوم السينما المنظمة لجوائز أوسكار هذا العام، ولكنها لا تعتبر المرة الأولى التي تغيب فيها مصر عن الترشيحات.

قدمت مصر أول ترشيح للجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي عام 1958 بفيلم «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين، بعد عامين فقط من استحداث تلك الفئة في حفل توزيع الجوائز الشهير، وكان العمل أول فيلم عربي وأفريقي يرشح لتلك الجائزة، وبالرغم أن لم تصل الأفلام المصرية قط إلى القائمة النهائية للترشيحات إلا أنها كانت حريصة على ترشيح أفلامها حيث قدمت 36 فيلمًا في الفترة من 1958 إلى 2021، ولكن كان هناك عدد من الفجوات خلال تلك السنوات.

من 1982 إلى 2002: 3 ترشيحات لـ أوسكار على مدار 20 عاما

كانت المشاركة المصرية شبه منظمة سنويا إلا أنها غابت تمام لفترة قارب الـ 20 عاما ما بين عامي 1982 إلى 2002 فلم ترشح على مدار تلك السنوات سوى 3 أفلام فقط، هي: «اسكندرية كمان وكمان» للمخرج يوسف شاهين عام 1990 للمشاركة في النسخة الـ 63 من حفل توزيع جوائز أوسكار، وفي 1994 رشحت «أرض الأحلام» لـ داوود عبد السيد للمشاركة في النسخة الـ 67، بالإضافة إلى ترشيح عام 1997 لفيلم «المصير» إخراج يوسف شاهين للنسخة الـ 70 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

وعادت مصر للانتظام بشكل نسبي في ترشيح الأفلام مع فيلم «أسرار البنات» للمخرج مجدي أحمد علي، حيث وقع الاختيار عليه في 2002 لتمثيل مصر في النسخة الـ 75 من جوائز أوسكار عام 2003، وتوالت الترشيح بشكل متواصل حتى عام 2012، حيث لم ترشح مصر فيلما للمشاركة في النسخة الـ 85 المقامة في 2013، ولكن في العام التالي رشحت فيلم المخرج إبراهيم البطوط «الشتا اللي فات» على الجائزة لعام 2014، وتلاه فيلم «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان، لجائزة عام 2015.

بسبب خطأ.. مصر تغيب عن ترشيحات أوسكار 2016 بعد اختيار «بتوقيت القاهرة»

ولسبب غريب غابت مصر عن الترشيحات لجائزة أوسكار لعام 2016، حيث بعد ما وقع اختيار اللجنة على فيلم «بتوقيت القاهرة» للمخرج أمير رمسيس لتمثل مصر في المنافسة على الجائزة، ولكنها أرسلت الفيلم لأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، بعد إغلاق باب الترشيحات، حيث رفضت الأكاديمية قبول الفيلم وأبلغت صناعه أن الموعد المحدد لاستقبال انقضى منذ 10 سنوات.

ومنذ عام 2016 انتظمت مصر في ترشيحاتها، حيث اختارت فيلم «اشتباك» للمخرج محمد دياب للمنافسة على جائزة عام 2017 في النسخة الـ 89 من حفل توزيع جوائز أوسكار، وتوالت المشاركات منظمة: «الشيخ جاكسون» للمخرج عمرو سلامة، «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي، «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزي صالح»، «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت، «سعاد» للمخرجة أيتن أمين لعام 2022، حتى غابت مصر عن ترشيحات الجائزة لعام 2023.