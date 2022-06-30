زراعة عين شمس تبتكر بذور الأرز الجاف.. لا تستهلك كميات مياه كبيرة

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الدراسات العلمية والأبحاث تتم بمختلف المراكز لتحسين جودة إنتاجية الحبوب والمحاصيل، لافتا إلى أن الكلية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الكليات والمعاهد البحثية نجحوا في زراعة الأرز الجاف وهو يختلف عن الأرز المغمور بالمياه.

وأضاف: «الأرز العادي المغمور، تتراوح نسب استهلاك الفدان الواحد من المياه ما بين 7000 متر مكب لـ 8000 متر مكعب سنويا، وهي كميات كبيرة جداً»، لافتا إلى أن الأرز الجاف يمكن زراعته مثل المحاصيل العادية.

الأرز الجاف

وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأرز الجاف أقل استهلاكاً للمياه، حيث يبلغ إجمالي كمية المياه التي يستهلكها الفدان الواحد 3000 متر مكعب سنويا، ويمكن زراعته في أي نوع تربة لتحمله كافة المشكلات التي تواجه المحاصيل الأخرى كالجفاف والملوحة وغيرها، مؤكداَ أنه لا يمكن أن يحل بديلا عن زراعة الأرز بالغمر، موضحاً السبب: «غالبية المناطق الساحلية القريبة من البحر المتوسط كدمياط وكفر الشيخ يتم الزراعة بالغمر والهدف من ذلك هو غسل التربة من الأملاح بسبب قربها من البحر، وزراعة الأرز بالغمر يسهم في تطهيرها دوريا».

جامعة عين شمس

وتابع عميد كلية الزراعة، أن الكلية نجحت في زراعة نبات الكينوا واستخدام بذوره وطحنها وإنتاج الخبز منها، لافتا إلى أن النبات يحتوي على نسب عالية من البروتين والمشتقات والعناصر المفيدة لجسم الإنسان.