ضبط «هيروين وحشيش» داخل سيارة لـ«نقل الموتى».. والقبض على السائق

تمكّنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على سائق سيارة نقل أموات وبحوزته هيروين وحشيش بمنطقة مصر القديمة.

الاشتباه في سائق سيارة نقل الموتي

تعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية بقسم شرطة مصر القديمة، في سائق سيارة نقل أموات «بيجو 504» أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة، وبفحصه تبين أنَّه يدعي «محمد.ح، 27 سنة»، ويعمل على سيارة تحت الطلب يمتلكها «حانوتي» بمشرحة زينهم يدعى «س.ع»، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 جرامًا هيروين و19 جرام حشيش، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة تاجر المخدرات في القانون

وقال المحامي محمد عبدالحميد الصادق، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنَّه يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أنَّ عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.