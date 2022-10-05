مشروبات وأطعمة تحمي من الفيروسات ونزلات البرد.. بينها الجوافة والينسون

مع حلول فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية بين البرودة والأجواء الحارة، يبحث الأهالي دائمًا عن أنسب الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها لحمايتهم وأبنائهم من نزلات البرد وأيضًا لرفع كفاءة جهازهم المناعي خاصة مع اقتراب الشتاء الذي يعد موسم الأمراض التنفسية.

وفي هذا الصدد، شرحت الدكتورة منة الحريري استشاري التغذية العلاجية، أن الجهاز المناعي للجسم هو المعني بحماية الإنسان من الفيروسات الخارجية، وتتطلب تقويته تناول الأكل الصحي والمتوازن، مشيرة إلى أهمية أن يتضمن النظام الغذائي البروتين والتقليل من الوجبات التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة والاتجاه إلى الدهون الصحية الموجودة في الزيوت الصحية مثل زيت الذرة وزيت الزيتون وبعض الزيوت المستخلصة من الخضار والفاكهة.

أطعمة تعزز الجهاز المناعي للجسم

وأضافت «الحريري» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه من الضروري لتقوية المناعة الاعتماد على الأطعمة الغنية بالفيتامينات، كالأطعمة الغنية بفيتامين D، مثل الأسماك والبيض واللبن والزبدة، والأطعمة الغنية بالزنك كالألبان والمكسرات والبقوليات والشوفان والبيض واللحوم، والغنية بفيتامين C، كالجوافة واليوسفي والبرتقال والليمون.

الينسون مضاد حيوي طبيعي لأمراض الجهاز التنفسي

وكشفت استشاري التغذية العلاجية، أهمية شرب المياه كونها تحسن من وظائف كافة أعضاء الجسم، مشيرة إلى دور بعض المشروبات في تقوية جهاز المناعة كالينسون الذي يعد مضاد حيوي طبيعي وقوي لعلاج لأمراض الجهاز التنفسي والشعب الهوائية، والليمون الدافئ المزود بمعلقة عسل، كون العسل من أهم العناصر الغذائية التي تعمل على رفع مناعة الجسم.

ولفتت الحريري إلى أهمية تناول المشروبات الدافئة كونها تمد الجسم بمضادات أكسدة وزيوت هامة جدًا لتعزيز المناعة، كما أن لها فوائد على الجهاز العصبي وتساهم في هدوء الأعصاب وتخفيف التوتر وتحسين النوم، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.