«المجلس التصديري»: 305 ملايين دولار حجم صادرات الأغذية المصرية إلى السعودية

انتهت فاعليات البعثة التحضيرية التي أجراها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بجدة خلال الفترة من 24 – 30 سبتمبر الماضي في المملكة العربية السعودية.

ويرجع اهتمام المجلس التصديري بالسوق السعودية، نظر لأنها أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 305 ملايين دولار تمثل 7.5% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

جاء ذلك بمشاركة علاء الوكيل، رئيس مجموعة عمل البعثات وإفريقيا، عضو مجلس إدارة المجلس، والمهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي، مدير إدارة معلومات التصدير.

واجتمع ممثلو المجلس مع سفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية، حيث أبدى السفير الدعم الكامل لجهود المجلس لتنمية الصادرات الغذائية إلى المملكة.

المشاركة في بعثة الشركات المصرية

كما جرى الاجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية السعودي وغرفة تجارة الرياض، وغرفة تجارة جدة، وغرفة تجارة مكة المكرمة، إلى جانب الاجتماع مع عدد من الشركات الاستشارية ومجموعة من كبار مستوردي الأغذية بالمملكة، لدعوتهم للمشاركة في بعثة الشركات المصرية.

إيفاد البعثة الترويجية للشركات المصرية

ومن المقرر إيفاد البعثة الترويجية للشركات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 – 24 ديسمبر 2022، على أن تشمل مقابلات ثنائية مع أهم المستوردين بالمملكة يوم 19 ديسمبر في مدينة الرياض، ويوم 22 ديسمبر في مدينة جدة، ويوم 23 ديسمبر في مكة المكرمة، بناء على طلب مسئولي الغرفة هناك نظرا لاستقبالها ما يقرب من 35 مليون زائر سنويا، بعد فتح الباب امام زيارات الحج والعمرة وما يتطلبه من توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

260 مليون دولار صادرات السعودية خلال 2022

كما تعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول التي حققت قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، حيث بلغت الصادرات في تلك الفترة 260 مليون دولار بنسبة نمو 24%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2021.