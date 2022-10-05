قبل بداية الشتاء.. تعرف على أسعار البطاطين في الأسواق المصرية

على الرغم من أننا مازلنا في الأيام الأولى من فصل الخريف، إلا أن عمليات البحث زادت مؤخرًا على أسعار البطاطين في الأسواق المصرية، وذلك من أجل توفيرها قبل بداية فصل الشتاء الذي يحل بعد 8 أسابيع، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن برودته لن تقل عن العام الماضي، بحسب صور الطقس الصادرة عن الأقمار الصناعية.

وتكشف «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البطاطين في الأسواق المصرية بكافة أحجامها، وأيضًا أشهر أماكن بيعها في محافظة القاهرة الكبرى، وفق أحمد منصور بائع بمنطق الوكالة بوسط البلد.

أسعار البطاطين في الأسواق

- سعر بطانية ماركة فرو ساراتوجا بين 190 و210 جنيهات.

- سعر بطانية ماركة جولد بين 230 و280 جنيهًا.

- سعر بطانية ماركة شهد 3 كيلو بين 350 و400 جنيه.

- بطانية صوف من ماركة فلانيل سعرها بين 340 و380 جنيهًا.

- بلغ سعر بطانية صوف من ماركة مينترا بين 270 و290 جنيهًا.

- سعر بطانية ماركة نانا سيكرت بين 370 و400 جنيه.

- سعر بطانية ماركة سانتامورا 5 كيلو يتراوح بين 800 و850 جنيهًا.

- بطانية ماركة كوري 9 كيلو بسعر يتراوح بين 900 و1000 جنيه.

- سعر بطانية 10 كيلو من ماركة كوري، بين 1200 و1400 جنيه.

- سعر بطانية كوري 12 كيلو بين 1400 و1600 جنيه.

- سعر بطانية تركي بين 600 و700 جنيه.

- سعر بطانية ماركة كوري وزن 8 كيلو بين 750 و900 جنيه.

- سعر بطانية ماركة أكليرك بين 500 و600 جنيه.

أماكن بيع البطاطين

- منطقة الأزهر.

- وسط البلد بشارع 26 يوليو.

- سوق غزة بالزوية الحمراء.

- سوق العتبة.