ضبط 306 ألف قضيه سرقه تيار كهربائى خلال شهر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، خلال حملة مكبرة شنتها على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9، من ضبط 305 ألف و922 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 31 يومًا.

جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء خلال 31 يوما

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، حيث أن الغرامة المقرر على المخالفات لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وغلظ قانون الكهرباء العقوبات علي سرقة التيار حفاظا علي المال العام وحق الدوله وهي بنحو:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

طرق حساب الاستهلاك ضد سارق التيار الكهربائي

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تكون ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير تكون 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

طرق الإبلاغ عن وقائع سرقه التيار الكهربائي

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الرقم (121).

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

طريقة ملء البيانات على لموقع الإلكتروني:

- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها وما إذا كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

- ادخال بيانات المُبلغ اختيارية.

- إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

complaints@egyptera.org

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.