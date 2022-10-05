سقوط سيارة في ملاحات بورفؤاد بعد الاصطدام بعمود إنارة.. ولا خسائر بشرية

سقطت سيارة ملاكي في مياه ملاحة بورفؤاد بطريق شرق التفريعة لقناة السويس في محافظة بورسعيد، اليوم، دون وقوع، بسبب السرعة الزائدة.

السيارة اصطدمت بعمود إنارة

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة، وسقوطها في مياه ملاحة بورفؤاد الضحلة وتربتها الطينية دون وجود إصابات بشرية، موجهًا رجال المرور إلى مكان الحادث، لتيسير الحركة المرورية.

الحادث لم يؤثر على الحركة المرورية

وأكد مصدر مسؤول بإدارة مرور بورسعيد، أنّ الحادث لم يؤثر على نهر الطريق، والحركة المرورية تسير بشكل طبيعي، لقلة المارة في هذه المنطقة، وجاري رفع عمود الإنارة من نهر الطريق، لتحقيق السيولة المرورية بالتنسيق مع رئاسة مدينة بورفؤاد وطوارئ الكهرباء.

وأظهرت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أنّ السيارة كانت تسير بسرعة زائدة، ولوجود منحدرات في الطريق، اصطدمت بعمود إنارة وسقطت في مياه ملاحة بورفؤاد، وهي مياه ضحلة جدًا، ولكن طبيعة الأرض الطينية جعل السيارة تغرز فيها، ويجري انتشالها من قبل سيارات الإنقاذ والطوارئ بالمرور ومدينة بورفؤاد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث