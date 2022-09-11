«صحة السويس» تعدم 113 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة وتغلق منشأتين غير مرخصتين

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمحافظة السويس، حملة للرقابة على الأغذية في الأسواق، أسفرت عن إعدام كمية من الأغذية وضبط للحوم مجمدة مجهولة المصدر.

وجاءت الكميات المضبوطة في الحملة كالتالي: إعدام 113 كيلو أغذية مختلفة، و91 كيلو لحوم وضبط 70 كجم بورجر و21 كجم حواوشي «مجمدين» دون بيانات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان، أن حملات المراقبة على الأغذية والأسواق مستمرة، للتصدي لأي محاولة للإضرار بصحة المواطن السويسي.

إعدام 113 كيلو أغذية فاسدة

وأشار إلى أن الحملة اليوم أسفرت عن إعدام 113 كيلو أغذية فاسدة، وضبط 91 كيلو لحوم عبارة عن 70 كجم بورجر و21 كجم حواوشي.

استمرار الرقابة من أجل ضمان وصول غذاء سليم للمواطنين

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أوصت بغلق عدد 2 منشأة لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة والعمل بدون ترخيص، لافتاً إلى سحب 5 عينات متنوعة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة والسكان.

وأكد «الحفناوي» استمرار حملات الرقابة على الأغذية بمحافظة السويس لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن وذلك وفقاً لتوجيهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.