إعدام 347 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 24 محضرا في حملة لـ«صحة السويس»

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس حملاتها الرقابية على الأسواق ومحلات الأغذية، حيث تم إعدام 347 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 24 محضر مخالفة والتوصية بإغلاق 6 منشآت لبيع الأغذية.

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الحملات التي نفذها مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية قد تمكنت من حملتين متتاليتين من إعدام 247 كجم أغذية غير صالحة.

التوصية بإغلاق 6 من المنشآت

وأوضح أن حملة «صحة السويس» للرقابة على الأغذية أسفرت أيضاً عن تحرير 24 محضر جنح، والتوصية بإغلاق 6 من المنشآت.

جهود «صحة السويس»

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن واحدة من تلك المنشآت تم إغلاقها لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، مشيراً إلى سحب 25 عينة لإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة والسكان، موضحاً أن الحملة شملت 12 منشأة، ضمت مخازن ومطاعم وهايبرات ومحلات لتداول الأغذية بأنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك في إطار تواصل جهود صحة السويس بإحكام الرقابة على تداول الأغذية من أجل وصول غذاء آمن لكل مواطن.

وواصل الحفناوى في بيان، استمرار حملات الرقابة على الأغذية بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وذلك لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن على أرض السويس، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في هذا الشأن.