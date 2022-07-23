 وكيل صحة السويس يفاجئ طوارئ الباطنة والجراحة بالمستشفى العام

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، عدة جولات تفقدية شملت عدداً من المنشآت الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث قام، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة، لتفقد سير العمل في قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام.

«الحفناوي» يتابع توافر مستلزمات العلاج

وأجرى وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس جولة مفاجئة بمستشفى السويس العام، تضمنت المرور على قسم طوارئ الباطنة، وذلك من أجل الاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية، وتواجد الطاقم الطبي ومعاونيهم، وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وخلال جولته المفاجئة لقسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، أشاد «الحفناوي» بالتزام الفريق الطبي بالتواجد والتعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، والالتزام أيضاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث وجه الشكر لجميع العاملين بطوارئ الباطنة، مطالباً إياهم باستمرار الجهود لصالح أهالي السويس.

وكيل الصحة يوجه الشكر لرئيس أقسام الجراحة

كما اطمأن وكيل وزارة الصحة على مستوى الخدمات الطبيه بأقسام الجراحة، والوقوف على الاحتياجات بما يدعم التطلعات المستقبلية لتطوير الخدمة الطبية، وذلك وفقاً للاستراتيجية والرؤية التي وضعتها مديرية الصحة بالسويس، بما يحقق تطلعات أهالي السويس من المنظومة الصحيه.

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، الشكر للدكتور أحمد الدسوقي، رئيس أقسام الجراحه بمستشفى السويس العام، وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل، ومجهوداته المبذولة خلال المرحلة الماضية، كما تم توجيه الشكر إلى الأطباء الاستشاريين والإخصاىيين ونواب وأطباء الزمالة بأقسام الجراحه بالمستشفى، على مجمل جهودهم خلال الفترة الماضية.

كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر للمهندس محمود فرج، رئيس قسم الهندسة الطبية بمديرية الصحة، وفريق عمله، وذلك عن دور الهندسة الطبية في مراجعة الأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات، وسرعة الاستجابة لبلاغات أعطال الأجهزة الطبية.