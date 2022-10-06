درجات الحرارة اليوم الخميس 6-10-2022.. طقس غائم يسود البلاد

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، خلال ساعات الليل، إذ تختلف حرارة الصباح والمساء بنحو 8 درجات، وذلك بداية من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وصولًا إلى شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال الصعيد ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، مع استمرار المنخفض البارد الآتي من جنوب أوروبا، كما يسود طقس غائم جزئيًا في تلك المحافظات معظم ساعات النهار، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس على عدد من محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:-

القاهرة 32 - 24

العاصمة الإدارية 32 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 32 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 31 - 23

المنصورة 31 - 23

دمياط 30 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.