الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية نتيجة ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع الأمواج على سطح البحر المتوسط، نظرا لنشاط الرياح الشمالية، حيث تتجاوز سرعتها 35 كم في الساعة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بجميع شواطئ المدن الساحلية خاصة على السواحل الشمالية الغربية، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج نحو 2 متر، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حؤكة الملاحة البحرية.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات المساء، إلا أنها ستظل حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة على محافظة القاهرة 32 درجة خلال النهار، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 32 - 24

العاصمة الإدارية 32 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 32 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 31 - 23

المنصورة 31 - 23

دمياط 30 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.