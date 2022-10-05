تقرير: ارتفاع أسعار البيتكوين في ظل توقعات انخفاض الدولار

قالت مؤسسة «الباري» العاملة في مجال الأبحاث وتتبع الأسواق العالمية والمحلية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في العملات الرقمية خلال التداولات منذ أمس، وذلك مع انخفاض الدولار، وانتعاش مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وأضافت المؤسسة، أن المحللين يرون أن البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، تبدأ بإيقاف الرفع في أسعار الفائدة، تجنبا لحدوث ركود اقتصادي، مع انخفاض أرقام الإنتاج في الفترة الأخيرة.

ارتفاع أسعار البيتكوين 4.26%

وأشارت المؤسسة، إلى ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 4.26% خلال تداولات أمس، لتستقر العملة المشفرة فوق مستويات $20,000 حتى تداولات اليوم، وذلك بعد أن سجلت أعلى سعر في الجلسة عند $20.468.

وامتدت هذه المكاسب الخاصة بأكبر عملة مشفرة لتطال بقية العملات الرقمية البديلة حيث ارتفعت تشين لينك والتي تعتبر من العملات الرائدة في مجال الديفاي بنسبة 7%، كما ارتفعت أيضًا عملة بوليجون بنسبة 7%.

توقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة

ومع اقتراب نهاية العام الحالي، وتوقع المستثمرين بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة مع دخول عام 2023، يميل البعض الآن إلى شراء العملات الرقمية بشكل تدريجي، إذ تعتبر الأسعار الحالية جذابة جدا، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار، الضعف المحتمل حدوثه في قيمة الدولار الأمريكي، في حال وقف رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويتم يتداول البيتكوين الآن، ضمن قناة سعرية صاعدة ضيقة مما يدل على قوة زخم الشراء خلال الأيام القليلة الماضية حيث يسجل السعر الآن $20.222، وتتجه العملة المشفرة لكسر القمة.