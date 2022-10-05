توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. اضطراب في الملاحة البحرية

كشفت الأرصاد الجوية عن وجود اضطراب في الملاحة البحرية لمدة 3 أيام مقبلة، بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية على سطح البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 30-35 كم في الساعة، وترتفع الأمواج بين 2-2.5 متر.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن حالة الطقس خلال ساعات النهار في الأيام الثلاثة المقبلة، إذ يكون حارا رطبا على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات المساء يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات المساء، بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، ويصبح مائلا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 25.