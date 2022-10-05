«علوم بورسعيد» توزع الأعلام والحلوى على المارة احتفالا بنصر أكتوبر

وزع أساتذة وطلاب كلية العلوم جامعة بورسعيد، الأعلام المصرية والحلوى على المارة في محيط الكلية بحي الزهور، ضمن احتفالات الكلية بالذكرى رقم 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، وانضم إليهم الدكتور محمد كامل عميد الكلية.

وأكد عميد الكلية، فخره واعتزازه بنصر أكتوبر الذي تعلم منه العالم كله، كيفية الدفاع عن تراب الوطن، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل مصر، ولاقى توزيع الأعلام والحلوى إعجاب المارة.

توزيع الأعلام

في الوقت نفسه، نظم اتحاد طلاب الكلية، ندوة تثقيفة اليوم، احتفالًا بحرب أكتوبر، بالتعاون مع قسم رعاية الطلاب والعلاقات العامة والإعلام بالكلية، تحت عنوان «حرب أكتوبر والعسكرية المصرية الكرامة والعزة»، بقاعة المؤتمرات.

وحاضر في الندوة عدد من القيادات المعنية بالجامعة وخارجها، وشارك فيها الدكتور فريد الدسوقي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي حسين أبو المعاطى رئيس قسم علم الحيوان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، واتحاد طلاب الكلية.

دروس ستفادة من حرب أكتوبر

وقال الدكتور محمد حسن عميد كلية العلوم، إنّ حرب أكتوبر المجيدة، سطرت خلالها مصر تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام كرامة وعزة لكل المصريين والعرب، مشددًا على ضرورة تعليم الطلاب الدروس المستفادة من حرب أكتوبرمن خلال تكثيف الندوات التثقيفية بشكل دورى.