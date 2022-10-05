محمود مسلم يفوز برئاسة «إعلام الشيوخ»: سنواصل فتح الملفات المهمة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، عن فوز الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بمقعد رئيس اللجنة، فيما فاز النائب محمد سعيد طه والنائبة سها سعيد النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود القط، عضو التنسيقية، بمقعد أمين السر.

مسلم: اللجنة ستستدعي وزيري السياحة والثقافة الجديدين لمناقشة سياسات كل وزارة

وقال الدكتور محمود مسلم عقب فوزه برئاسة اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، إن اللجنة ستستدعي خلال اجتماعاتها وزيري السياحة والثقافة الجديدين لعرض ومناقشة سياسات كل وزارة، كما تستكمل اللجنة ملفات تطوير قطاع السياحة، والأماكن الأثرية، وقضية الموانئ، وغيرها من الملفات الهامة التي بدأتها منذ الانعقاد الماضي.

وجرى عقد جلستين لمجلس الشيوخ، للدعوة إلى انتخابات اللجان، وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية حيث دعا بعدها الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".

تشكيل 14 لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ

وجرت الانتخابات اليوم على تشكيل هيئات مكاتب 14 لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ، ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنتخب كل لجنة من بين أعضائها، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.