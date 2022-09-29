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تكريم محمود مسلم في فعاليات منتدى «الاتصال الحكومي» بالشارقة

كتب:

الوطن
03:48 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
تكريم محمود مسلم في فعاليات منتدى «الاتصال الحكومي» بالشارقة

كرّم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة تليفزيون «دي إم سي» ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وسلّم طارق العلاوي، مدير عام مكتب الشارقة للإعلام، وعلياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجائزة، إلى الدكتور محمود مسلم بالقاعة الرئيسية للمنتدى وسط حضورٍ كبيرٍ.

وأقيمت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، على مدار يومين 27 و28 من الشهر الجاري، تحت شعار «تحديات وحلول».

يذكر أنّ هذه الفعاليات أقيمت تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وانطلقت فعاليات الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثًا ومشاركًا، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.

وتضمن المنتدى، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، تحت شعار «تحديات وحلول» في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 فعالية تتنوع بين 7 جلسات رئيسية، و10 خطابات ملهمة، و6 فعاليات استباقية، و6 ورش عمل، و13 منصة تفاعلية، بالإضافة إلى 40 فعالية مصاحبة للحدث، تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية الملحة، وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي، ودوره في تحقيق النمو فيها.

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