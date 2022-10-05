الغانم: الكويت شاركت كتفا بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة نصر أكتوبر

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنّ الكويت حكومة وشعبا تشاطر الشقيقة مصر فرحة انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحيي ذكرى هذا اليوم الخالد في تاريخ الأمة العربية بكل مظاهر الفخر والابتهاج.

وأشار الغانم، إلى مشاركة الجيش الكويتي في ملحمة النصر العظيم في الجبهتين الشمالية والجنوبية من خلال «لواء الجهراء» في سوريا، ولواء اليرموك في مصر، وأبلت القوات الكويتية بلاء حسنا أشاد به الجميع، وشاركت كتفا بكتف مع أشقائها العرب من أجل استعادة العزة والكرامة والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، مؤكدا أهمية التضامن العربي.

42 شهيدا كويتيا ارتقت أرواحهم للسماء على أرض سيناء

وتابع سفير الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنّ هناك 42 شهيدا كويتيا ارتقت أرواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء على أرض سيناء، وسطرت تضحياتهم ملحمة من العطاء، وبرهنت على امتزاج دماء الشعبين الشقيقين في ساحة النضال، مشيرا إلى أنّ المشاركة الكويتية في المعركة جاءت مجسّدة للحس العربي الأصيل المتجذر بين الكويتيين، وإيمانا بضرورة بذل الغالي والنفيس لتحرير الأرض المسلوبة وإثبات قدرة الأمة العربية على استعادة حقوقها المشروعة مهما تطلبت من تضحيات وجهود.

وأضاف الغانم، أنّ موقف الكويت لم يقتصر على المشاركة الميدانية في القتال، بل قدّمت مختلف صور الدعم العسكري للجبهتين المصرية والسورية، وقادت الجهود العربية والإسلامية لبلورة موقف سياسي صلب داعم للموقف العربي، فضلا عن دورها المشهود في معركة النفط والتي كانت لها أكبر الأثر علي الدول المنحازة ضد الحقوق العربية، مستذكرا الموقف المبدئي والثابت لمصر الشقيقه سياسيا وعسكريا وشعبيا في الوقوف مع الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

تعزيز العلاقات المصرية الكويتية

وأعرب سفير الكويت عن خالص التهاني لمصر قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل عربي، والتي تأتي هذا العام في ظل أجواء إيجابية من التعاون بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات في سائر المجالات خاصة الاقتصادية، إذ تتواكب مع زيارة وفد كبير من مجتمع الأعمال والمال في الكويت للقاهرة، من المتوقع أن تسفر عن تفاهمات حول عدد كبير من المشروعات التي تخدم الطرفين في قطاعات التصنيع والاستثمار والتجارة، ما يؤكد أنّ تعاون البلدين لا يتوقف ويشهد نموا مستمرا مدعوما بإرادة ثابتة من القيادة الكويتية تدفع دائما باتجاه مزيد من التقارب والتطور على كافة الأصعدة .