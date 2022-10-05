«معلومات الوزراء»: 46% زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت المحمول بمصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله تطور سلوكيات المصريين على الإنترنت وكيفية قضاء أوقاتهم، وفق بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2022، حول مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها من صيف 2021.

فوفقًا للبيان، لقد ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنحو 46% بما يعادل 9.4 ملايين مستخدم جديد، كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنحو 32% بما يعادل 904 آلاف مستخدم جديد.

كما شهد سلوك التسوق عبر الإنترنت زيادة ملحوظة؛ إذ ارتفعت نسبة الزيارات لمواقع التسوق الإلكتروني بنحو 104%، بما يعادل 11.2 مليون متسوق، وارتفعت نسبة مشاهدة الفيديوهات بنسبة 73%، بما يعادل 20.2 مليون ساعة مشاهدة يوميًّا. أما بث الفيديو المباشر فارتفع بنسبة 65% بما يعادل 3.4 آلاف ساعة يوميًّا يقدمها 18.4 آلاف صانع فيديو.