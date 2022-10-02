رئيس «صحة النواب»: اجتماعان غدا لإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتحديد أجندة العمل

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ اللجنة تعقد اجتماعين غدا الإثنين، والأولوية ستكون لمشروع قانون المسؤولية الطبية نظرا لأهميته، وذلك في أول تصريح عقب فوزه برئاسة اللجنة، عقب إعلان التشكيل النهائي لهيئة المكتب، وفقا لانتخابات اللجان النوعية التي جرت اليوم.

اجتماع لجنة الصحة غدا

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع البرلماني الأول للجنة الذي سيعقد غدا، سيشهد حضور رؤساء النقابات الطبية لإبداء رأيهم في مشروعات القوانين المقدمة، لتحديد حقوق وواجبات المريض والطبيب المعالج والمنشآت الطبية، موضحا أنّ اللجنة ستعقد اجتماع آخر لتحديد أجندة عمل اللجنة في دور الانعقاد الجديد.

وكانت انتخابات لجنة الصحة بمجلس النواب، أسفرت عن فوز الدكتور أشرف حاتم، برئاسة اللجنة بالتزكية، والدكتور محمد الوحش، وكيل أول، والدكتور محمد العماري، وكيل ثان، بدلا من النائب الدكتور محمود أبو الخير، والنائب كريم حلمي، أمينا للسر.

مشورع قانون المسؤولية الطبية

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، ناقشت في دور الانعقاد الماضي، مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية والمقدمة من 3 نواب، بينهم الدكتور أيمن أبوالعلا، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وتقدّم عدد من النواب بمشروعات قوانين حول المسؤولية الطبية، وفي مقدمتهم الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة إيناس عبدالحليم.

ويتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، عدد من آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها حال حدوث ضرر طبي، كما تشتمل القوانين على عقوبات حال وقوع أخطاء.